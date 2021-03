Idosos com idade de 77 anos começarão a ser vacinados contra a Covid-19 na próxima segunda-feira (dia 22). A informação foi divulgada nesse sábado (dia 20), pela Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde.

A aplicação da primeira dose da vacina CoronaVac será realizada nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), das 9h às 16h. Os idosos devem procurar a unidade de saúde escolhida durante cadastro realizado pelo site ou na própria unidade de saúde. É preciso apresentar documento de CPF ou cartão do SUS e de vacina se tiver.

De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde, Carlos Vasconcellos, mesmo idosos ainda não cadastrados com idade a partir de 77 anos podem procurar a unidade de saúde mais próxima. “Nós estamos conseguindo avançar na ordem decrescente das idades, mas é bom ressaltar que os idosos com mais de 77 anos que ainda não se vacinaram também podem procurar as unidades”, destacou.

Segunda dose

A partir dessa semana a Secretaria de Saúde vai iniciar junto às unidades dos bairros uma busca ativa das pessoas que já tomaram a primeira dose e precisam voltar até 28 dias depois para tomar a segunda dose da vacina CoronaVac.”Ao ser vacinado o idoso recebe um cartão ou é anotado no próprio cartão de vacina dele a data da segunda dose. A família deve ficar atenta a essa data e em caso de dúvida é só procurar a unidade de saúde onde ele recebeu a primeira dose da vacina”, alertou o médico lembrando que quem tomou a vacina de Oxford deve aguardar três meses para tomar a próxima dose.