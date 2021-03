A organização dos Jogos de Tóquio (Olímpicos e Paralímpicos) informou neste sábado (20) que somente torcedores japoneses e residentes no país oriental poderão participar dos megaeventos esportivos. A razão é a pandemia do novo coronavírus (covid-19), que continua com alta disseminação em várias localidades.

A decisão foi tomada em reunião que contou com a participação do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê Paralímpico Internacional, do Comitê Organizador e de representantes de diferentes esferas do Governo japonês.

Desta forma, os organizadores dos eventos terão que reembolsar cerca de 600 mil ingressos para os Jogos Olímpicos e outros 300 mil para os Jogos Paralímpicos.

“Em muitos aspectos, os Jogos de Tóquio serão completamente diferentes de quaisquer Jogos anteriores. No entanto, o essencial dos Jogos permanecerá inalterado, pois os atletas dão o seu melhor e inspiram o mundo com performances incríveis. No momento, estamos trabalhando em planos específicos para compartilhar suporte remotamente de todo o mundo e ajudar a reunir as pessoas de maneira adequada aos nossos tempos atuais. Mesmo que você não possa mais vir ao Japão neste verão, esperamos muito que continue a apoiar os Jogos de Tóquio”, declarou o CEO do Comitê Organizador, Toshiro Muto.