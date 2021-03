Líder do Campeonato Carioca, invicto, com três vitórias seguidas e sem tomar gol. O Volta Redonda chega com muita moral para enfrentar o Resende nesta terça-feira (dia 23), às 15h30, no estádio do Trabalhador.



E para seguir com a boa fase e se manter por mais uma rodada na liderança da competição, o comandante Neto Colucci destaca que, mesmo jogando como visitante, o Esquadrão de Aço precisa entrar em campo para jogar o seu jogo e buscar a vitória no Clássico do Sul Fluminense.



“Conseguimos uma vitória muito importante, em um jogo muito difícil contra o Macaé e vindo de uma viagem muito cansativa de Castanhal-PA. Superamos as adversidades e saímos de campo com os três pontos e a manutenção da liderança. Agora temos um clássico, onde teremos que entrar com um nível de concentração muito elevado para buscarmos a vitória. Com todo respeito ao adversário, que é uma excelente equipe, muito bem treinada pelo Sandro Sargentim, com quem eu tenho uma amizade, mas quem quer continuar na liderança tem que buscar a vitória sempre”, afirmou.

Neste Estadual, uma das grandes armas do Volta Redonda vem sendo a utilização dos pratas da casa. Diante do Macaé, o gol da vitória foi marcado pelo atacante Caio Vitor, revelado pelas categorias de base do clube.

“O Caio é um garoto diferente, que sempre trabalhou muito. Foi importante para o Volta Redonda no sub-17, foi fundamental na nossa campanha histórica na Copinha no sub-20 e agora está faz o seu primeiro gol como profissional. Ele e a família dele merecem muito, são pessoas boas, inclusive com história no Voltaço, onde o Dé, pai dele, atuou por muito tempo. Apesar de não ter começado bem a partida, oscilando muito, voltou para a segunda etapa diferente e marcou um belo gol”, destacou.

Para o Clássico do Sul Fluminense, o técnico Neto Colucci conta com o retorno do volante Wallisson e do atacante que MV, que cumpriram suspensão automática na rodada passada.