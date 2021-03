A administração do Hospital São João Batista será assumida nos próximos dias por Carlos Macedo. Integrante do grupo político do prefeito Neto (DEM) nos quatro mandatos anteriores e atual secretário municipal de Estratégia Governamental, Macedo acumulará a função, onde terá a missão de fazer a transição do processo de intervenção da principal unidade para a modalidade fiscalizatória.

A princípio, o HSBJ seria assumido pelo vice-prefeito, Sebastião Faria (DEM), no entanto, problemas de saúde impossibilitaram o engenheiro de retornar ao cargo que ocupou em outras oportunidades. A intervenção judicial na maior unidade de urgência e emergência do Sul Fluminense completa quatro meses nesta terça-feira (dia 23).

Conforme determinação da Justiça, nesta fase do processo, os interventores estão exercendo o papel de fiscalização consultiva das ações implementadas pelo grupo escolhido pela prefeitura de Volta Redonda para fazer a retomada integral da administração do hospital.

