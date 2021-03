Nas últimas 24 horas, Volta Redonda figurou no noticiário nacional por ir de encontro ao que as autoridades de outros estados, como São Paulo, se colocaram contra, e autorizou a realização de jogos de futebol. Após forte pressão da população, o prefeito Antônio Francisco Neto (DEM), decidiu liberar apenas os jogos entre Corinthians e Mirassol, marcado para está terça-feira (dia 23), às 21h, e Palmeiras x São Bento, que acontece na quarta-feira (dia 24), às 21h30. Inicialmente, a cidade também receberia outras partidas, como Santos x Ponte Preta, também pelo Paulistão, e diversos duelos pela Copa do Brasil, como Corinthians x Retrô-PE ; Porto Velho-RO x Ferroviário-CE e Jaraguá-GO x Manaus-AM. Apenas o Voltaço poderá mandar seus jogos da Copa do Brasil no local.

As tratativas para que Volta Redonda sediasse jogos de futebol de times de outros estados começaram na tarde desta segunda-feira (dia 22). A Federação Paulista de Futebol (FPF), após ver o seu campeonato estadual paralisado por conta do agravamento da pandemia de Covid-19, buscou alternativas para dar prosseguimento a competição. Primeiro, tentou realizar os jogos em Minas Gerais, que vetou o pedido da FPF.

Mesmo com hospitais lotados, filas de espera por leitos de UTI e mais de 500 óbitos pelo novo coronavírus, a prefeitura de Volta Redonda aceitou receber os jogos. A medida gerou revolta nas redes sociais. “Estranho em SP não pode ter jogos, aqui pode. Só morreram 500 pessoas né? É pouco, a cidade tem vagas no cemitério, mas não tem vagas nos hospitais. O assunto é sério. Uma vergonha isso”, disse um morador. “Mais de 500 mortos de Covid na cidade e secretaria de esportes pensando em jogos na cidade?”, questionou outra.