O Volta Redonda conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Carioca. Apesar do amplo domínio, com duas bolas na trave, o Esquadrão de Aço foi derrotado por 1 a 0 pelo Resende na tarde desta terça-feira (dia 23), no estádio do Trabalhador. João Felipe marcou o gol do jogo. Mesmo com a derrota, o Esquadrão de Aço segue na liderança do Estadual.

Na próxima rodada, o Voltaço enfrenta o Fluminense, sexta-feira (dia 26), às 16h, no Elcyr Resende.

O jogo

Como esperado, o Clássico do Sul Fluminense começou movimentado. Aos nove minutos, Alef Manga arriscou da entrada da área criou a primeira chance de perigo para o Volta Redonda. A resposta dos donos da casa veio aos 13, com Kaique, que bateu de fora da área e a bola saiu à esquerda do gol.

O Voltaço seguiu melhor e só não terminou o primeiro tempo vencendo por questões de centímetros. MV recebeu passe de João Carlos, ajeitou o corpo e finalizou para o gol. A bola bateu no travessão, na trave e voltou em cima da linha, passando na frente de toda a extensão do gol.

Na volta do intervalo o cenário da primeira etapa se repetiu. O Volta Redonda com posse de bola, no campo de ataque e pressionando o adversário. Aos 12 minutos, Alef Manga pegou rebote da defesa e mandou para o gol, mas o gol tricolor parou na trave, mais uma vez.

Entretanto, apesar da pressão do Esquadrão de Aço, foi o Resende que abriu o placar com João Felipe, aos 40 minutos da segunda etapa.