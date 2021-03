Um jovem de 22 anos foi preso nesta quinta-feira (dia 25) por policiais civis de Barra do Piraí, na cidade vizinha de Piraí, por ameaçar e cortar a ex-namorada, de 21 anos, usando um estilete. O jovem, inconformado com o fim do relacionamento, afirmou que queria “marcar” a vítima. O caso ocorreu no meio da rua, na última quarta-feira (dia 25), no Centro de Barra do Piraí.

Segundo o delegado Rodolfo Atala, a vítima procurou a delegacia de Barra do Piraí e relatou que o ex-namorado era extremamente possessivo e a ameaçava de morte caso procurasse a delegacia. Além disso, ela ainda relatou ter medo de denunciar às agressões. O suspeito foi preso em casa.