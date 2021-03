O Hospital Regional está sem leitos e estaria com uma fila de espera de 48 pessoas. A unidade, que é referência em atendimento de pacientes com Covid-19, tem 229 leitos de referência para Covid-19, sendo 149 de enfermaria e 80 de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), segundo a direção do Hospital. A informação é do jornal Diário do Vale.

Segundo painel de controle da doença do governo do Estado do Rio, Volta Redonda está com 95% dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ocupados, incluindo as redes pública e privada, além do Hospital Regional.

A fila de espera está ocorrendo desde quarta-feira (dia 24), quando havia uma fila de espera de 51 pacientes: 30 para leitos e 16 para UTI.