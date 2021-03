O corpo encontrado dentro de um Fox vermelho, que pegou fogo após uma batida na noite deste sábado (dia 27), na Via Dutra, em Barra Mansa, pode ser de Thainá Bichuli, de 25 anos. É o que acredita a família da jovem, que era funcionária da Michelin, em Resende. No momento da colisão, ela estava indo para o trabalho. A jovem, moradora da Cotiara, iria ingressar no turno de 00h e foi de carro após perder o ônibus, segundo informou sua irmã.

O acidente envolveu outros dois veículos, um Chevrolet Cruze e um Volkswagen Virtus, dirigido pelo cabeleireiro Fabrício Machado, de 39 anos, que chegou a ser socorrido no Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o acidente, autoridades haviam afirmado que o corpo encontrado no carro seria de um homem, mas a autopsia confirmou que se tratava de uma mulher. A identidade poderá ser confirmada apenas através de um exame de DNA.

A família da jovem começou a fazer buscas por ela após receber a informação de que o corpo encontrado no carro seria de um homem, cogitando, inclusive, que ela poderia ter sido vítima de um assalto. Já na noite deste domingo (dia 28), uma familiar falou a respeito da situação nas redes sociais.

“Boa noite, gente! Vim esclarecer sobre o que aconteceu com a Thainá Bichuli. Ela estava indo trabalhar, o carro dela não foi furtado, ela estava na mão dela indo trabalhar normalmente. Ela estava certa, toda a logística dos horários batem corretamente! O carro que estava na contramão não era o dela. Com a batida, o carro dela incendiou e infelizmente era ela que estava dentro. Ainda temos que esperar o resultado do DNA, mas ao que tudo indica, é a nossa menina levada mesmo. Agora o que fica é a saudade, e a certeza que ela está em um lugar melhor! A falta que você vai fazer, a falta que a sua Alegria vai fazer, eu nem sei! A família agradece a todos que se preocuparam! Vamos te amar eternamente”, disse a familiar.