As agências do INSS ficarão fechadas em todo o estado do Rio de Janeiro durante o “feriadão”, cumprindo a lei estadual nº 9.224. Os beneficiários que tinham atendimento agendado entre os dias 29 de março e 1º de abril deverão marcar uma nova data.

O INSS informou que entrou em contato com os segurados que tinham atendimentos agendados, como perícias médicas, para avisar sobre o fechamento das agências e fazer a remarcação do serviço. Entretanto, o contato pode ser dificultado pois muitas pessoas estão com seu cadastro e números de telefone desatualizados.

Caso o beneficiário não receba nenhuma ligação do INSS, deve entrar em contato pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou pelo portal Meu INSS e reagendar o atendimento.