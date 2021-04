A Prefeitura de Volta Redonda prorrogou até o próximo domingo (dia 11) as medidas emergenciais para conter o avanço do novo coronavírus. O novo decreto publicado na tarde desta segunda-feira (dia 5) suspende as aulas presenciais na rede de ensino municipal, mantendo o ensino online, por meio das plataformas da secretaria municipal de Educação. As escolas particulares, por outro lado, estão autorizadas a realizarem aulas presenciais, no entanto, a recomendação é que as atividades sejam remotas.

De acordo com o Decreto, os comércios poderão funcionar de segunda a sexta-feira no horário de 10h às 17h e aos sábados de 9h às 13h, exceto para supermercados, farmácias, drogarias, padarias e atividades consideradas essenciais, que poderão manter o funcionamento dentro do horário praticado normalmente.

Os shoppings center terão seus horários permitidos entre 12h e 20h, no entanto, estão proibidos de comercializar bebidas alcoólicas para consumação no espaço físico de seus estabelecimentos após as 17h, de segunda a sexta-feira, e, após as 16h nos finais de semana.

O decreto estabelece o funcionamento de bares, restaurantes, lojas de conveniência e estabelecimentos congêneres no horário de 10h às 17h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados e domingos de 12h às 16h. Somente poderão ser utilizadas 50% das mesas do estabelecimento.

As lanchonetes poderão ter seu funcionamento de 8h às 17h. Estabelecimentos com capacidade para mais de 40 pessoas deverão submeter todos os presentes à aferição de temperatura. Fica proibida a permanência de clientes em pé, bem como a utilização de pista de dança dentro dos estabelecimentos.

Também seguem proibidas a realização de atividades esportivas, culturais e coletivas em praças, campos de futebol, áreas de lazer e clubes recreativos, exceto os treinamentos de alto rendimento, sem público.

Confira a íntegra do decreto municipal: