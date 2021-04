Na última quarta-feira (dia 31), o Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva (Gacemss) realizou uma Assembleia Geral Ordinária online para eleger a sua nova Diretoria e para aprovação das contas da gestão anterior.

Dentre as três chapas concorrentes foi eleita a que tinha duas mulheres candidatas à Presidência e à Vice-Presidência. A chapa Identidade, Ineditismo E Inovação foi escolhida pela maioria dos Associados com ampla margem de diferença. Foram 55 votos (85,94% do total). A Diretoria que vai conduzir o Gacemss durante o Triênio Março/2021 a Março/2024 é composta por Adriana Laureano Mussel, Leda Lopes de Faria, Marcellus Vinicius Cavalcanti Ribeiro, Ignácio José Gesuadi Chaves, Eldo de Almeida Barros Costa e Gilberto Eustáquio de Oliveira.

“Em toda a história do Gacemss nunca houve uma mulher no cargo de Presidente. Esta é a primeira eleição em que uma chapa se inscreve tendo duas mulheres à frente” comenta Adriana Mussel, Vice-Presidente na gestão anterior e atual Presidente.

“Nossa chapa Identidade, Ineditismo E Inovação vai primar por qualidade e transparência na gestão, investimento em tecnologia, resgate da identidade e história do Grêmio e diálogo com o poder público, privado e com a comunidade”, explica Marcellus Cavalcanti, Diretor de Atividades e Divulgação.

Adriana Laureano Mussel faz parte da Diretoria atual, como Vice-Presidente. Ela foi convidada pela amiga Leda e pelo falecido Presidente Paschoal Possidente (que dirigiu a instituição por cerca de 30 anos e faleceu em julho de 2020). “Me encantei com a instituição e sua importante atuação na propagação da cultura e da arte na cidade de Volta Redonda e região”. E virou uma defensora e apaixonada pela “causa” Gacemss e todo o seu legado. “Vamos manter o enorme legado que é o Gacemss e preservar toda a sua história, mas vamos avançar com a modernidade, ampliando e fortalecendo a Arte e a Cultura na nossa região” diz a Presidenta eleita. Adriana é voltarredondense, tem 53 anos, é formada em Magistério e em Recursos Humanos. Sempre atuou na área da Educação, mas desde 2009 trabalha como Analista Administrativa em uma empresa da área de saúde em Volta Redonda.

Sua vice Leda Lopes de Faria é grande conhecedora do GACEMSS, associada há 36 anos vivencia sua história, como associada, como Conselheira (fez parte do mandato em 1998) e atualmente como Diretora (eleita desde 2001). Voltarredondense, tem 62 anos, é formada em Marketing e funcionária pública Federal aposentada.

Como Diretor de Atividades e Divulgação vai atuar Marcellus Vinicius Cavalcanti Ribeiro 38 anos, formado em Turismo pelo UBM, Produção Cultural com ênfase em Economia Criativa pela FGV, com curso de extensão de Acessibilidade em Ambientes Culturais pela UFRGS e há 19 anos produtor de eventos em Volta Redonda e região, principalmente tendo trabalhado para o GACEMSS. É associado desde 2014, mas chegou na instituição como estagiário em 2002. É mais um apaixonado pelo Grêmio. “Já virou time do coração!”, confessa.

Para a área Financeira, Administrativa e de Patrimônio foi escolhido o advogado Ignácio José Gesuadi Chaves. Nascido na cidade histórica de Bananal-SP, Gesualdi veio para Volta Redonda estudar, e se formou em Direito, atuando na área por longos anos. Fez cursos de violão, cavaquinho e canto e passou a se dedicar exclusivamente à música. Gesualdi é associado do GACEMSS há 38 anos.

Para os cargos de Suplentes foram convidados Eldo de Almeida Barros Costa e Gilberto Eustáquio de Oliveira. Eldo de Almeida Barros Costa tem 87 anos, é niteroiense de nascimento, mas cidadão voltarredondense há 67 anos, tendo trabalhado na CSN até se aposentar. Associado Benemérito do Gacemss, Membro do Grande Conselho do Clube dos Funcionários, da Academia Voltarredondense de Letras (AVL) e do Grêmio Literário de Autores Novos (GLAN). Eldo é também poeta e autor do livro “Lembranças, Sonhos e Fantasias ou Utopias de um Sonhador”. Gilberto Eustáquio de Oliveira é mineiro de Ouro Preto, morador de Volta Redonda desde 1950, trabalhou no INSS e tornou-se associado do Gacemss há 20 anos. Gilberto é formado em Ciências Químicas, Físicas e Biológicas, pós-graduado em Microbiologia Geral, formado também em Parapsicologia Sistêmica IPPAPI Sistema Grisa.

Dentre os principais objetivos da Chapa eleita estão os Associados e os Cursos. “Queremos nos aproximar cada vez mais do nosso Associado, fazer com que ele não só desfrute das atividades culturais, mas que se envolva com o desenvolvimento das propostas da entidade. Pretendemos resgatar também aqueles que por algum motivo deixaram o quadro de Associados e promover campanhas para conquistarmos novos”, conta Adriana.

“Vamos manter a parceria de sempre com os professores dos Cursos ministrados no nosso Grêmio, apoiando-os em suas realizações, apresentações e projetos. Queremos promover intercâmbios de capacitação, trazendo profissionais gabaritados de diversas áreas para ministrarem oficinas no GACEMSS e incentivar nossos professores e alunos a disseminarem suas aptidões e se aprimorarem cada vez mais”, vislumbra Marcellus.

Alguns dos outros objetivos da proposta são: a renegociação com os parceiros, com o objetivo de enfrentar os desafios durante e pós-pandemia; pesquisa e produção com base na história da entidade; diálogo transversal com os artistas, coletivos e comunidade com objetivo de encontrar novos caminhos para a cultura na cidade e região; articulação com o poder público e privado, com a finalidade de poder realizar no interior atividades culturais que promovam a melhoria de qualidade de vida e formação do cidadão; continuação da modernização dos espaços (como a revitalização cultural do Beco da Cultura Paschoal Possidente); continuação do abrigo a entidades culturais que não possuem sede própria, como AVL, GLAN e Apaz-VR e para novas entidades; inscrição em editais e linhas de fomento à cultura que possam beneficiar as comunidades de Volta Redonda e região.

Para conhecer a proposta da Chapa eleita visite o site do Gacemss: www.gacemss.com.br