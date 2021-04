A definição sobre as novas medidas para o funcionamento do comércio de Volta Redonda serão discutidas nesta quinta-feira (dia 8), em audiência especial marcada para as 15h, no Fórum. Considerado de urgência, o encontro designado pelo juiz Andre Aiex Baptista Martins, da 6ª Vara Cível, reunirá representantes da Defensoria Pública Estadual, da Prefeitura, Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril (Aciap), Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino.

Segundo comunicado da administração municipal, por enquanto, o comércio segue funcionando seguinte as recomendações propostas no último decreto, de número 16.629.

Em live realizada na terça-feira (dia 6), o prefeito Neto informou que iria pedir a reavaliação da decisão por ter sido proferida com base no acordo feito pela gestão anterior.