Morreu nesta terça-feira (dia 6), no Hospital São João Batista, Gabrielli Silva, de 21 anos. Ela ficou gravemente ferida em acidente ocorrido na noite de sábado, no km 286 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no Jardim Amália II. No local, a motocicleta conduzida pelo namorado dela, Wanderson Silva, de 23 anos, colidiu violentamente com uma picape Saveiro.

O rapaz também se feriu, mas não corre risco de morte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal apurou pouco depois do acidente, o condutor da Saveiro não foi encontrado no local. O corpo de Gabrielli está sendo velado na capela mortuária de Pinheiral, cidade onde ela morava, e será levado para o Portal da Saudade, em Volta Redonda, onde será sepultado às 11h30.