No dia em que Volta Redonda superou a marca de 600 mortes por Covid-19, agora são 606 vidas perdidas, segundo dados do Painel Novo Coronavírus, da secretaria de Estado de Saúde, a aguardada transmissão nas redes sociais do prefeito Neto (DEM) acabou sendo inconclusiva sobre quais medidas o Município pretende adotar para atender as recomendações do Ministério Público (MPRJ). Com pouco mais de 900 internautas acompanhando ao vivo, o discurso da noite desta terça-feira (dia 6) do chefe do Palácio 17 de Julho foi marcado apenas pela recomendação: “Que as pessoas usem máscaras”.

A live iniciou com Neto agradecendo a Unimed-VR pelos dois convênios firmados. Um deles prevê que a partir desta quarta-feira a cooperativa privada de plano de saúde analise os exames coletados pelas unidades públicas de saúde do município. De acordo com o prefeito, em cerca de duas horas será possível saber se o paciente está ou não contaminado pelo novo coronavírus. O teste é conhecido como antígenos.

A outra parceria disponibilizará consultas de forma remota, por meio da internet. A forma como o convênio será custeado não foi divulgado. Em momento algum Neto, que durante o discurso não usou máscara, fez referência às vitimas da Covid.

Sobre o funcionando do comércio, Neto tentou esquivar do tema, apenas se limitou a dizer que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) recorrerá da decisão da 6ª Vara Cível, que determinou a expedição de um novo decreto estabelecendo regras mais rígidas para o funcionamento do setor. Por enquanto, as lojas não essenciais seguem autorizadas a funcionar, contrariando as recomendações do MPRJ.

“Nós não estamos preocupados com o empresário, estamos preoucpados com o comerciário, com o empregado, que precisa do emprego pra dar sustento a sua família”, afirmou. “É muito importante que a gente tome todas as providências para combater à Covid mas precisamos garantir o emprego de todos”, completou Neto.

A ausência no vídeo gravado no Palácio 17 de Julho foi a secretária municipal de Saúde, Conceição Souza. A Unimed, por sua vez, esteve representada.