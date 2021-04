A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (dia 7), em Brasília, a Operação Voitheia, contra suspeitos de fraudar pagamentos no Auxílio Emergencial do Governo Federal. Dentre as quatro pessoas que foram presas em flagrante, estão dois adolescentes que promoviam as fraudes via internet fazendo vítimas em todo o país. Os policiais cumpriram cinco mandatos de busca e apreensão expedidos pela 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Segundo a PF, a ação de hoje é um desdobramento da Operação Sanguessuga, deflagrada em dezembro do ano passado. Foram apreendidos sete celulares, três notebooks e pouco mais de R$ 10 mil em dinheiro vivo. Os criminosos foram levados à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ficarão a disposição da Justiça