O vereador Renan Cury se manifestou na noite de terça-feira (dia 6), em sessão no plenário da Câmara de Volta Redonda, sobre a importância e essencialidade da educação física durante a pandemia da Covid-19. Renan lembrou que o setor de academias ficou fechado durante um período de cinco meses no ano passado e destacou que, um novo fechamento, seria um “suicídio” para os empresários do setor, e causaria demissão em massa para classe de profissionais que trabalham na área.

“Apenas algumas academias que tinham um pouco mais de estrutura conseguiram resistir durante a paralisação do ano passado. Para a grande maioria, um novo fechamento seria um desastre total”, pontuou.

Renan ressaltou ainda que os profissionais do setor tem um papel fundamental na recuperação de pacientes com diversas doenças, como obesidade, osteoporose e hipertensão, sem contar as enfermidades cardíacas. “Isso são algumas, mas existem diversas outras, como a própria ansiedade, diabetes e distúrbios do sono”, disse, acrescentando que o setor é mais que essencial para a recuperação de pessoas que tiveram movimentos afetados pela própria Covid-19.

“Devemos lembrar que o profissional de educação física é um profissional que promove saúde e não apenas estética, como muitos pensam erroneamente. O poder público deve levar isso totalmente em conta, na hora de tomar decisões”, concluiu.

O vereador Renan Cury já esteve reunido em diversas ocasiões com o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, defendendo os interesses do setor.