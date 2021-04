Policiais civis de Resende realizaram, nesta quarta-feira (dia 7), a operação “Camisa Dez” para cumprir 16 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão contra envolvidos no tráfico de drogas na Região Sul Fluminense. A ação, que ocorreu em Resende, Volta Redonda e Barra do Piraí, no interior do estado, e Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, já prendeu seis pessoas.

Segundo os agentes, as investigações começaram após a prisão em flagrante de uma mulher, integrante da facção criminosa, responsável pela arrecadação de valores e transporte da droga de outros estados para Resende e região. Integrantes da quadrilha foram identificados e estão sendo procurados.