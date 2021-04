Dar a oportunidade de colocar em prática os aprendizados na graduação e preparar para o mercado de trabalho é o objetivo do novo programa de estágio, lançado pela empresa Schweitzer-Mauduit do Brasil (SWM), em Piraí. Ao todo foram 265 inscritos, disputando 6 vagas nos setores de Desenvolvimento de produto, Engenharia de Processos, Produção e Manutenção/utilidades e Inovação. A integração dos estudantes terminou na sexta-feira (dia 9).

Essa é a primeira vez que a empresa abre vaga para estagiários através desse programa e a intenção é que, a partir de agora, mais vagas sejam disponibilizadas para os estudantes no futuro. De acordo com o gerente de desenvolvimento de produtos, Carlos Ragazzo, a contratação de um estagiário veio para atender uma demanda do setor. “Precisávamos de uma pessoa que queira somar na equipe, trazendo uma visão diferenciada, e que possa nos ajudar a mudar nossa atuação, melhorar os nossos processos, tornando-os mais simples e ágeis, e junto com o time atual, contribuir para o crescimento contínuo da empresa. Existem grandes desafios em termos de novos produtos que estão surgindo em 2021 e já com visão de médio prazo, então a contribuição será direta desde a concepção do produto até o lançamento em mercado”, relatou.

Jaqueline Nunes, 25 anos, selecionada para o setor de manutenção, afirmou que a diferença do processo seletivo para o de outras empresas é a oportunidade de crescimento dos estagiários. “Nas demais empresas que eu já participei eu vi que exigia um profissional pronto, e nós, estagiários, estamos aqui para aprender. Eu espero aprender não só na área em que eu vou atuar, como também em outras áreas, porque acredito que todo conhecimento é válido”, afirmou a nova estagiária.

Já Iara Andrade, de 23 anos, foi selecionada para o setor de engenharia de processos. Segundo a estudante de engenharia química, a escolha de participar do processo foi decorrente da percepção da relação da empresa com os funcionários. “Eu escolhi participar porque desde pequena eu queria trabalhar em um lugar em que eu me sentisse bem e que eu fizesse o que eu gosto. Eu acho que a empresa se preocupa muito com os funcionários e também dá a oportunidade de crescer que é o que eu quero para a minha vida e para a minha carreira”, explicou Iara.

A empresa

Mesmo com a pandemia, a SWM Brasil tem obtido bons resultados e investido em pessoas. O objetivo é desenvolver estratégias para que cada vez mais tenham colaboradores motivados e com conhecimento para contribuir com o crescimento da empresa. Segundo a gerente de recursos humanos, Jurema Modesto, o futuro é dar voz aos colaboradores. “Estamos em um momento no qual o fluxo de trabalho deve ser uma via de mão dupla. Precisamos estar abertos a ouvir novas ideias, essa interação é fundamental para o sucesso de qualquer empresa”, explicou Jurema.

Antonio Carlos Vilela, diretor-superintendente da empresa e presidente da Firjan do Sul Fluminense, conta que iniciou sua carreira profissional na companhia como estagiário, e que a empresa foi fundamental para o seu crescimento.

Segundo Vilela, o objetivo do estágio é a troca de experiências e conhecimento entre os funcionários antigos e os que estão dando o primeiro passo na carreira. “Nós queremos aprender com os jovens. Nós ajudamos os estudantes a terem o primeiro emprego, a começar na carreira, isso é importantíssimo, mas também a empresa ganha muito. Eles entram na empresa com outras visões, com outros questionamentos, com outras perguntas. Essa é uma troca. Quando uma empresa abre oportunidades com esta, ela quer arejar as cabeças e trazer novas ideias. Esse é o processo natural para que uma empresa nunca envelheça”, finalizou.

Foto: Divulgação