A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (dia 9), em Niterói, a Operação Contrafação que resultou na prisão em flagrante de um homem, que adquiriu cédulas falsas de uma organização criminosa que atua em outro estado.

Segundo a PF, as investigações, que contaram com o apoio da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios no Estado do Rio de Janeiro, apontaram que uma remessa de cédulas falsas havia sido enviada a um destinatário no município de Niterói. O homem trabalhava como porteiro em um edifício residencial e teria indicado o local de trabalho para o recebimento da encomenda.

A prisão ocorreu após a troca do turno laboral do suspeito, que portava no ato o valor de R$ 800 em cédulas de R$ 100 falsas. O criminoso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Niterói, onde foi preso por portar as notas falsas. Foto: Polícia Federal