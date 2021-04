Um acidente entre dois veículos, um Volkswagen Gol e um Fiat Sienna, na noite deste sábado (dia 10), na Dutra, em Itatiaia, resultou em cinco pessoas feridas, sendo duas deles em estado grave. A colisão ocorreu na altura do km 317 da rodovia.

Segundo apurou a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do Gol, um homem de 25 anos, não respeitou a sinalização de parada obrigatória no local, colidindo de forma frontal com o Siena, dirigido por um homem de 47 anos, acompanhado da esposa, de 44, e da filha, de 6.

O condutor do Gol sofreu ferimentos leves e a passageira, de 22 anos, ferimentos graves. No Siena, o casal sofreu ferimentos leves e a criança ferimentos graves. As vítimas foram levadas ao Hospital de Emergência de Resende.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor do Siena passou por teste etílico, que teve resultado negativo. Apesar de não apresentar sinais visíveis de embriaguez, o motorista do gol se recusou a passar pelo bafômetro.

O motorista do Gol recebeu quatro multas: licenciamento vencido, não usar cinto de segurança, avançar sinal de parada obrigatória e recusar a se submeter ao teste etílico, totalizando R$ 3.716. Ele ainda irá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, segundo Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO).

O condutor do Siena também foi multado, num valor de R$ 1.010,57, pelas seguintes infrações: licenciamento vencido, CNH vencida e transportar criança sem dispositivo de retenção adequado.

Os dois veículos foram levados ao pátio da PRF.