Com gols de Luciano Naninho e Alef Manga, o Volta Redonda empatou em 2 a 2 com o Botafogo e garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca 2021 com duas rodadas de antecedência. Felipe Ferreira e Rafael Navarro marcaram para os visitantes.

Além da classificação, o Esquadrão de Aço dorme na liderança do Estadual.

Na próxima rodada, o Voltaço enfrenta o Bangu, domingo (dia 18), no estádio Moça Bonita.

O jogo

O Botafogo iniciou o jogo melhor e abriu o placar aos dois minutos, com Felipe Ferreira. Os visitantes tiveram a chance de ampliar no lance seguinte, mas pararam em Vinícius Dias, que fez grande defesa em chute à queima roupa.

Passado o susto inicial, o Volta Redonda colocou a bola no chão e passou a assustar mais. De tanto insistir, o Esquadrão de Aço chegou ao gol aos 40 minutos com Luciano Naninho. O camisa 10 acertou um belo chute da entrada da área, empatando a partida no Raulino de Oliveira.

A segunda etapa iniciou como o primeiro tempo. O Botafogo chegou ao gol novamente nos primeiros minutos, com Rafael Navarro, que recolocou os visitantes em vantagem aos seis minutos.

Porém, desta vez o Voltaço não demorou a igualar o marcador. Aos 16 minutos, Alef Manga recebeu passe de Luciano Naninho e bateu na saída do goleiro, empatando a partida novamente.

Com a igualdade, a partida ficou aberta e com muitas chances de gol para as duas equipes.

O Voltaço chegou com o atacante João Carlos, que arriscou da entrada da área, a bola desviou na defesa e bateu na rede pelo lado de fora. A resposta dos visitantes veio com Navarro, que bateu cruzado para grande defesa de Vinícius. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 2×2 Botafogo.