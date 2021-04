O corpo de um homem, identificado como Douglas da Silva Farias, conhecido como “Castor”, de 29 anos, foi encontrado na tarde deste domingo (dia 25), no Rio Paraíba do Sul. O cadáver apareceu boiando no trecho do rio ao lado da Avenida Juscelino Kubitscheck, nos fundos do clube ARBR, no bairro Itapuca, em Resende.

Segundo a Polícia Militar, não há sinais de violência no corpo, apontando que o homem morreu afogado. No entanto, contra ele havia um mandado de prisão por porte ilegal de arma. Ele também tinha seis passagens pela polícia.