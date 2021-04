A Polícia Civil de Volta Redonda investiga o assassinato do pastor Leandro Ferreira Emiliano, de 62 anos, ocorrido na tarde de sábado (dia 24). O crime aconteceu na Rua 1.027-A, no bairro Volta Grande.

As primeiras informações obtidas pelos investigadores dão conta que o líder religioso foi morto por engano. O alvo seria outro homem, que teria discutido com a mulher do assassino momentos antes. A declaração foi dada a policiais militares pelo próprio homem que seria o alvo.

O pastor Leandro levou um tiro na cabeça quando mexia no carro. Ele chegou a ser socorrido no Hospital São João Batista, mas não resistiu. O suspeito do crime ainda não foi preso.

O corpo de Leandro Emiliano foi sepultado no final da tarde de domingo, no Portal da Saudade.

Foto: Reprodução/redes sociais