A prefeitura de Volta Redonda divulgou nesta sexta-feira (dia 30) um novo decreto de enfrentamento à Covid-19 no município. Válido a partir de hoje, o documento permite que bares, restaurantes e congêneres funcionem das 10h às 22h, com tolerância de uma hora, além de programar para a próxima terça-feira (dia 4), o retorno das visitas ao zoológico municipal. Todas as visitas deverão ser marcadas previamente, pois o zoológico receberá, no máximo, 300 pessoas na parte da manhã e o mesmo número a tarde.

O novo decreto permite ainda o funcionamento de parques de diversões, desde que sejam guardadas as medidas preventivas como distanciamento de 1,5 m e higienização constante das atrações. Casas de shows, espetáculos e boates seguem fechadas.

Confira a íntegra do novo decreto: