O tradicional Grupo Aceplan, que há 35 anos no mercado imobiliário da região, está lançando em Volta Redonda o empreendimento mais sofisticado entre todos os que fazem parte do bairro Mirante do Bosque, até o momento. Depois de entregar mais de 2.000 residências nos últimos anos, o grupo apresentou o Residencial Resplendor.

Os apartamentos terão acabamento de alto padrão e uma configuração inovadora, que traz dois quartos e um Espaço Múltiplo Uso, que é chamado no mercado imobiliário de “2+1” e pode ser adaptado para diversas funções. O morador ainda terá a opção de ampliar a sua sala, retirando a parede de alvenaria do cômodo múltiplo uso e, com isso, o ambiente passará a ter aproximadamente 20 m². As plantas são variadas e podem chegar a 63,27m². Além do diferencial de tamanho, o apartamento poderá contar também com a opção de um espaço gourmet com churrasqueira na varanda, tomadas USB e uma vista de tirar o fôlego.

O Residencial Resplendor terá melhorias também na área de uso comum do condomínio, contando com com piscina adulta (que terá um deck molhado) e infantil, espaço para brinquedoteca, salão de festas com churrasqueira, playground, dois espaços gourmet com churrasqueiras, espaço para academia, brinquedoteca, opção de vaga coberta na garagem e mini campo.

As condições de financiamento do Residencial Resplendor também se tornaram mais flexíveis pois, além do programa “Casa Verde e Amarela”, que oferece subsídio governamental, o cliente poderá optar pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), a melhor opção para quem já tem um imóvel e quer ampliar seu patrimônio.