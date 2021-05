O elenco do Volta Redonda se reapresentou nesta segunda-feira (dia 3), iniciando a preparação para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, marcado para sábado (dia 8), às 21h05, no estádio do Maracanã.

Com a derrota por 3 a 0 sofrida no primeiro jogo, o Esquadrão de Aço precisará vencer o Flamengo por quatro gols de diferença para avançar à decisão do Estadual. Missão difícil, mas não impossível, como afirma o capitão tricolor Heitor.

“Fizemos um bom jogo diante do Flamengo, tivemos bons momentos na partida, buscamos o gol, o Diego Alves fez boas defesas, mas, em três descuidos nossos, tomamos três gols, que dão uma boa vantagem para eles. Sabemos que agora a missão ficou difícil, mas não impossível. Iremos para o Maracanã para fazer um bom jogo e mostrar o porquê da nossa equipe ter chegado até aqui. Se as circunstâncias da partida permitirem, além da vitória, buscaremos também a classificação, que seria histórica”, destacou o capitão Heitor.