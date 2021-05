O sargento da Polícia Militar lotado no 24° Batalhão (Queimados), Leonardo Nepomuceno Guimarães, de 40 anos, morreu, na manhã desta quarta-feira (dia 5) após trocar tiros com um foragido da Justiça, identificado como Bruno Cruz Rodrigues Pereira, o “Cocão”, em Paracambi. O suspeito também morreu no confronto, ocorrido no bairro Saudoso.

Segundo a PM, o sargento e sua equipe foram ao local checar uma denúncia sobre Cocão que, segundo as informações, estaria escondido.

Ao perceber a aproximação da PM, o criminoso iniciou a troca de tiros, atingindo o Sargento Leonardo no rosto. Ele foi socorrido ao Hospital de Lajes, mas não resistiu.

O policial militar ingressou na corporação em 2006. Ele deixa mulher e dois filhos. Ainda não há informações a respeito do sepultamento. Foto: Redes sociais