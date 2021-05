A prefeitura de Volta Redonda decidiu restringir a vacinação da segunda dose da Coronavac em algumas unidades de saúde. Com isso, somado o atraso na chegada do imunizante, idosos e pessoas com comorbidades estão aglomerando para conseguir vacinar.

No Ginásio Poliesportivo Darise José e Carvalho do bairro Santo Agostinho e na Universidade Geraldo di Biasi, a fila para garantir a segunda dose do imunizante do Instituto Butantan começou ainda na madrugada desta segunda-feira (dia 10). A vacinação da segunda dose também acontece no Colégio Municipal João XXIII, no Retiro, e nas UBSFs do Santa Cruz, Roma I e II, Três Poços (FOA) e Água Limpa.

Já a vacinação da primeira etapa da AstraZeneca será realizada nas demais unidades de saúde, com exceção das citadas acima e os polos Covid-19 (249, São João, Volta Grande, Siderlândia e Vila Mury). Quem já tomou a primeira dose até o dia 15 de fevereiro, deve, nesta segunda-feira, procurar as mesmas unidades que estão ofertando essa vacina para a primeira dose. O horário de funcionamento é o mesmo: das 8h às 16h. Foto: Evandro Freitas