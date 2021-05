A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu, na manhã desta segunda-feira (dia 10), oito suspeitos de envolvimento com o tráfico, sendo cinco homens e três mulheres, e apreendeu R$ 10,3 mil, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, no bairro Vila Coringa. A ação, que contou com o apoio da Polícia Militar, ocorreu na Rua Francisco Rodrigues Leite.

Segundo a Polícia Civil, entre os detidos estão uma mulher e seu filho. Todos os envolvidos foram levados à delegacia, onde seis ficaram presos em flagrante por associação para o tráfico e dois foram liberados.

Além do dinheiro, no local da ação foram encontrados um revólver calibre 38 municiado com seis balas, um pé de maconha, material para endolação de entorpecentes, um coldre e dois celulares. Foto: Polícia Civil.