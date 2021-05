A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recebeu na última sexta-feira (dia 7), uma doação de armamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram doadas 34 pistolas calibre .40 (Taurus); 6.500 munições calibre .40; e 102 carregadores de pistolas. A entrega aconteceu na Superintendência da PRF, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do diretor-geral da corporação Silvinei Vasques, do comandante da GMVR, João Batista dos Reis e do deputado estadual Charles Batista, que faz parte da Comissão de Segurança Pública da ALERJ.

Volta Redonda possui o convênio com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para cooperação técnica que amplia a integração entre a corporação e as forças de segurança do município. O acordo prevê ainda treinamentos de capacitação para guardas municipais, além disso, o comandante da GMVR, João Batista destacou que a Guarda Municipal possui o porte de arma desde sua formação.

“A Guarda Municipal de Volta Redonda existe há 66 anos, sendo uma instituição uniformizada e armada com uso de revólver calibre 38. Atualmente iremos portar além desse armamento a pistola .40, assim que a Polícia Federal (PF) liberar a documentação”, disse o comandante, acrescentando que o armamento irá ajudar no combate a criminalidade no município.