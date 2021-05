A Câmara de Volta Redonda deve apreciar na sessão de noite desta terça-feira (dia 11) uma mensagem autorizando a expansão do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília. A proposta de ampliação foi antecipada com exclusividade pela Folha do Aço na edição 445 (de 21 de dezembro de 2019).

Considerado durante mais de uma década como o principal centro comercial do Sul do Estado, o Sider Shopping, com o passar do tempo, perdeu fôlego em função do surgimento de novos empreendimentos no setor. Para ganhar fôlego, o projeto de expansão prevê a construção de um prédio no padrão do Sider no local onde hoje funciona o Hortifruti.

Segundo informações, a expansão do centro comercial contará com mais um andar e dois pisos de estacionamento que ficarão no subsolo, revelou uma fonte da Folha do Aço.

No início do ano, circulou nas redes sociais um vídeo com a maquete eletrônica do que seria o projeto. Conforme as imagens, será construída uma passarela interligando o atual shopping com o prédio que será construído. Existe também a possibilidade das lojas do térreo serem acessadas pelas Ruas 14 e 23-B, possibilitando com isso a instalação de grandes restaurantes.

A parte ambiental também não é deixada de lado na expansão. O projeto arquitetônico contempla uma área verde no topo do prédio. A estimativa é que a obra comece no segundo semestre de 2021, com previsão de conclusão em 18 meses.

Descartado

Originalmente, chegou a ser cogitada a adaptação do imóvel do Extra Supermercados com parte da expansão do Sider Shopping. Depois de muitas negociações, que incluiam até mesmo a desapropriação da Rua 23-B, esta possibilidade acabou descartada.

Foto: Reprodução da internet