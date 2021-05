O Ministério Público Federal (MPF) obteve a confirmação da condenação do vigilante Luiz Leandro Fernandes de Souza a prisão de sete anos e cinco meses por crimes de pedofilia em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. A sentença da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo que havia condenado Luiz Leandro, em dezembro de 2019, transitou em julgado no começo do mês de maio.

O condenado está preso desde o dia 27 de novembro de 2018, data do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, em Nova Friburgo, quando os policiais teriam encontrado no computador do acusado vários arquivos de natureza pedopornográfica, bem como a existência de programas destinados ao compartilhamento de mídias através da internet. Foram encontrados mais de 200 arquivos, com pelo menos 15 gigabytes, contendo material de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, situação que justificou a prisão em flagrante.

Além disso, foi encontrado ainda o programa denominado “Shareaza”, além dos programas denominados P2P (‘peer to peer’), utilizados para compartilhar e obter arquivo contendo pornografia infantil na rede mundial na internet, sem a necessidade de servidor central, em que teria sido encontrado vasto material contendo sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Até a data de sua prisão, segundo o MPF, Luiz Leandro divulgou através da internet e armazenou em seu computador diversas mídias apresentando conteúdo de pornografia infantil.