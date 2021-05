Uma manifestação organizada por mulheres foi reprimida com dois tiros em frente à delegacia da Polícia Civil de Paraty, na tarde desta segunda-feira (dia 10). O autor dos disparos é um policial civil que trabalha como escrivão na delegacia.

Segundo testemunhas, cerca de cinquenta mulheres faziam uma manifestação pacífica diante do prédio quando o escrivão saiu armado de fuzil e efetuou dois disparos direcionados ao chão. Ninguém se feriu e as manifestantes, apesar de assustadas, continuaram no local. A manifestação começou por volta das duas da tarde, em frente à Câmara de Vereadores de Paraty, com o objetivo de pressionar o poder público pela criação do Observatório de Feminicídio de Paraty, que estava na pauta da sessão. O projeto foi aprovado.

À essa reivindicação, foram acrescidas pautas, como o melhor atendimento para os casos de violência contra a mulher e a punição de um homem acusado de agressão e tentativa de estupro contra duas mulheres. O caso aconteceu na segunda-feira da semana passada na Praia de Antigos, na região da comunidade do Sono, a cerca de 35 km do Centro de Paraty.

O movimento reclama que a cidade litorânea tem alto índice violência contra a mulher e que, além de não contar com uma delegacia especializada para o atendimento, as vítimas são obrigadas a se deslocar para Angra dos Reis para realizar exame de corpo de delito. Sobre a atitude do escrivão, a Polícia Civil informou que está apurando os fatos para se manifestar a respeito. Foto: Reprodução/Ponte Jornalismo