A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (dia 13), a Operação Maleficus, cujo objetivo é desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas com forte atuação na Região dos Lagos. Cerca de 80 policiais federais, cumpriram 19 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nas cidades de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Macaé e Campos dos Goytacazes.

Segundo a PF, durante as investigações foram presos 40 criminosos em flagrante, e com eles apreendidas substâncias ilícitas como maconha e cocaína, 12 armas de fogo de diversos calibres, um veículo clonado e dinheiro em espécie.

Os agentes ainda apuraram que carregamentos contendo drogas saíam de comunidades da cidade do Rio de Janeiro, dominadas pela mesma facção criminosa que atuava em Rio das Ostras, onde passavam a ser distribuídas para outros municípios vizinhos.

Todos os presos foram levados à delegacia da PF em Macaé. Eles poderão respondem pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo, cujas penas podem ultrapassar os 20 anos de prisão. Foto: Polícia Federal