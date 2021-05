Agentes da delegacia da Polícia Federal em Angra dos Reis e a Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (dia 14), quatro pescadores, que estavam praticando o arrasto de camarão durante o período do defeso na Ilha Grande.

Durante a ação, dois barcos, os camarões pescados ilegalmente e mais de 100 kg de insumos marinhos foram apreendidos, sendo 30kg apenas de camarão, os quais foram doados a instituições filantrópicas no município.

Segundo a Instrução Normativa nº 189 de 23/09/08 do Ibama, a pesca do camarão é proibida durante o período de 1º de março a 31 de maio, com o intuito de preservar a reprodução da espécie e garantir a continuidade da viabilidade comercial da pesca durante o restante do ano.

Os criminosos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Angra dos Reis. Eles foram autuados pelo crime de pesca em período proibido, cuja pena pode chegar a 3 anos de detenção.