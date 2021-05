Um homem de 29 anos foi baleado na noite desta quarta-feira (dia 19), na Avenida Circular Oriental, no Centro de Três Rios.

Segundo a Polícia Militar, policiais encontraram o homem caído após receberem uma denúncia de disparos de arma de fogo no local. O Samu foi acionado e a vítima foi levado ao Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, que não deu detalhes a respeito do seu estado. As circunstâncias do crime ainda serão investigadas. Foto: André Ferreira