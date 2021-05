Um homem de 43 anos foi atacado a facadas pela própria mulher, de 39, na madrugada desta terça-feira (dia 25), no bairro Santa Cruz. O crime ocorreu no apartamento do casal, na Avenida Major Aníbal.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado com ferimentos no peito, nos braços e com uma faca cravada na canela. Ele afirmou aos policiais que as agressões começaram durante um desentendimento do casal.

Em sua versão, a mulher contou que estava sendo agredida por ele e pegou a faca para se defender. Ela foi levada à delegacia de Volta Redonda, onde foi ouvida e liberada. Os fatos ainda serão apurados. O homem foi socorrido ao Hospital São João Batista e será ouvido assim que receber alta.