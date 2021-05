Uma filial da Droga Raia, na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, foi assaltada na noite desta segunda-feira (dia 24), por um homem armado com um revólver. O criminoso levou R$ 1 mil que estavam no caixa do estabelecimento.

Segundo a Polícia Militar, o assaltante usava uma blusa com capuz e máscara facial, além de ter os dedos de uma das mãos tatuados. Um funcionário informou que o homem o rendeu levantando a blusa e mostrando a arma.

O funcionário ainda relatou aos policiais que não tinha autorização para fornecer as imagens das câmeras de segurança do local. Ele ainda disse que o responsável pelo estabelecimento registraria o roubo nesta terça-feira (dia 25), na delegacia de Volta Redonda