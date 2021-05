Morreu nesta quinta-feira (dia 27), aos 96 anos, o sambista Nelson Sargento, vítima da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 20 de maio no Instituto Nacional do Câncer (Inca), onde já havia tratado um câncer de próstata há dez anos. O estado de Sargento piorou na quarta-feira (dia 26), quando começou a respirar com uma máscara de oxigênio, devido a uma alteração em seu padrão ventilatório.

O sambista tomou as duas doses da vacina CoronaVac. Sargento foi um dos primeiros cariocas a se vacinar contra a Covid-19, numa cerimônia no Palácio da Cidade, em 31 de janeiro. No dia 26 de fevereiro, ele recebeu a segunda dose do imunizante.

Nelson Sargento assinou mais de 400 composições, e “Agoniza, mas não morre”, uma de suas letras mais conhecidas, tem mais de 30 regravações. Cantor, artista plástico, ator e escritor, Sargento era presidente de honra da Mangueira, escola de samba pela qual fez história.