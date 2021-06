Uma recém-nascida chamou a atenção dos médicos do Hospital Beneficência Portuguesa, em Campos dos Goytacazes, na região norte do estado. Após a mãe ter testado positivo para a Covid-19 no segundo trimestre da gestação, o bebê nasceu com anticorpos contra a doença.

As duas passam bem e seguem monitoradas pela equipe médica da unidade, que não revelou os nomes das pacientes.

A mãe, de 42 anos, alertou à equipe que teve Covid-19 e, por precaução, após o nascimento, e equipe pediátrica da unidade solicitou exames para avaliar se a menina desenvolveu imunidade para a doença ou se houve qualquer alteração na condição clínica do bebê.

O parto aconteceu no dia 29 de maio e o resultado do exame saiu no domingo (dia 6). O material foi analisado em um laboratório em Minas Gerais, que confirmou a presença de anticorpos. A menina nasceu saudável, sem comorbidades e já está em casa com os pais.

A maternidade da Beneficência Portuguesa vai acompanhar a mãe e a menina para que outros exames sejam realizados e saber por exemplo, por quanto tempo devem durar os anticorpos.

Com informações de Metrópoles