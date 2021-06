O Sul do Estado segue com forte representatividade no cenário político fluminense. Com a nomeação do deputado federal Vinicius Farah (MDB-RJ) como secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, publicada no Diário Oficial de quarta-feira (dia 9), a região passa a ter dois representantes ocupando cargos no primeiro escalão do governador Cláudio Castro (PP). O outro é o deputado estadual licenciado Gustavo Tutuca (MDB), responsável pela pasta do Turismo.

Ex-prefeito de Três Rios, Vinicius Farah assume o cargo a partir da próxima segunda-feira (dia 14) com o desafio de ajudar o Rio de Janeiro a enfrentar a crise econômica que o país enfrenta devido à pandemia causada pela Covid-19. Acostumado a desafios, Farah se diz otimista. “Quando virei prefeito da minha cidade, Três Rios, disseram que ela não tinha jeito. Devolvi o município oito anos depois com 2.258 empresas e 11.300 empregos a mais e com uma arrecadação cinco vezes maior”, relembra.

Vencedor de duas edições do Prêmio Nacional Prefeito Empreendedor do Sebrae (2012 e 2014) e duas vezes prêmio Prefeito Empreendedor do Estado do Rio de Janeiro (2012 e 2014), Farah afirma que buscará ajudar a reerguer sobretudo pequenos e médios empresários afetados na pandemia e incentivar o empreendedorismo e a atração de empresas. Ele lembra que as pequenas e micro empresas são responsáveis por 75% dos empregos formais do país.

“Foi pensando como representante da população fluminense que me coloquei a postos para essa missão. Isso me aproxima ainda mais das possibilidades de desenvolvimento para os municípios e cada cidadão, que conta com meu trabalho. São 25 anos de dedicação que hoje me credenciam a este cargo tão importante no Estado do Rio”, afirmou.

Trajetória

Além de prefeito, Vinicius Farah na juventude foi goleiro do time juvenil do Flamengo. Ingressou na política aos 23 anos, quando eleito vereador de Três Rios. Foi secretário municipal de Esportes e de Governo; vice-prefeito e, ao deixar a prefeitura, presidiu o Detran-RJ por 14 meses, quando implantou programas como o ‘Detran Presente’ e o ‘Detran Conduta’. Este último, em parceria com o Ministério Público Estadual, identificou e puniu servidores envolvidos em irregularidades no órgão.

O deputado se disse honrado com o convite do governador e que vai trabalhar com o máximo empenho para cumprir a missão que lhe foi confiada.