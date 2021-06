Após vencer de goleada na sua estreia no Raulino de Oliveira nesta Série C, o Volta Redonda terá uma sequência de dois jogos como visitante. O primeiro será contra o Botafogo-PB neste domingo (dia 13), às 16h, no Almeidão. Na sequência, o Voltaço irá enfrentar o Paysandu-PA, no dia 19, às 17h, na Curuzu.

E para retornar com bons resultados do Nordeste, o comandante Neto Colucci destaca a importância da equipe manter a boa atuação da rodada passada.

“No nosso grupo não tem jogo fácil, ainda mais na casa do adversário. Precisamos entrar em campo muito concentrado para manter um nível alto de atuação, independentemente do adversário e do local do jogo. Sabemos que teremos uma sequência de jogos muito complicada, mas se jogarmos da mesma forma que foi contra o Manaus, com a mesma atitude de querer vencer e não tomar gol, temos boas chances de retornarmos do Nordeste com bons resultados”, destacou.

Programação da viagem

A preparação do Volta Redonda em casa se encerrou na manhã desta sexta-feira, no CT Oscar Cardoso. Após o jantar, a equipe irá seguir para o Rio de Janeiro, onde passará a noite em um hotel. No sábado, às 8h20, a delegação tricolor pegará o avião para Recife e, em seguida, irá de ônibus até João Pessoa.

Por conta da sequência de jogos fora, o Esquadrão de Aço permanecerá no Nordeste após o confronto deste domingo (dia 13), diante do Botafogo-PB, seguindo direto para Belém, onde enfrenta o Paysandu-PA no sábado (dia 19).

“A diretoria fez alguns esforços para que conseguíssemos ficar direto do jogo do Botafogo para o Paysandu. Com isso, ganhamos na logística, na segurança, com o risco da Covid, por conta de viagem de um lado para o outro, aeroporto, e, principalmente, diminuímos o desgaste, já que vamos ficar no hotel, treinando por lá mesmo, e não vamos precisar ficar indo e voltando para o Nordeste”, ressaltou o comandante tricolor.