A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (dia 15) a prisão de um casal suspeito do assassinato de um idoso em um sítio do bairro Alegria, em Miguel Pereira. A vítima trabalhava como caseiro. Segundo a polícia, o homem de 75 anos foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, no dia 6 deste mês. Os presos são uma mulher de 29 anos e o companheiro dela, de 36.

A polícia esclareceu que a mulher trabalhava como faxineira no sítio e que, ao receber o pagamento, percebeu que o caseiro tinha uma quantia significativa em dinheiro. Ela retornou à noite com o companheiro para roubar a quantia. O idoso dormia, mas acordou ao ouvir um barulho, quando então foi esfaqueado. O corpo só foi descoberto quatro dias depois, quando outro empregado encontrou a casa revirada e um cheiro forte exalando do lugar onde estava o cadáver.

Ainda de acordo com a polícia, câmeras de segurança ajudaram na identificação dos criminosos, que tiveram a prisão decretada pela Justiça. O casal foi preso em sua residência, no bairro Praça das Pontes.