O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, esteve na manhã desta terça-feira (dia 15), em uma visita à Carta Fabril em Piraí, conversando com funcionários e estreitando as relações de parceria com a empresa, a fim de buscar novas oportunidades para a cidade. Os secretários de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa e o de Governo, Estanislau Corrêa, acompanharam o chefe do executivo na visita.

“O objetivo é estreitar a relação, fortalecer parceria e ampliar as possibilidades de empregabilidade no nosso município. Estamos empenhados em trabalhar cada vez mais para promover o desenvolvimento social dos nossos munícipes através da geração de emprego e renda”, reforçou Ednardo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, aproveitou a ocasião para falar sobre a parceria que a prefeitura tem com empresas na oferta de qualificação de mão de obra aos moradores de Pinheiral.

“Nós temos muitas pessoas à espera por uma oportunidade de trabalho em Pinheiral. Quando eu assumi a secretaria de desenvolvimento, no dia 05 de janeiro, o prefeito Ednardo determinou que nos empenhássemos na geração de emprego. A partir daí, já à frente da pasta eu pude constatar que há vagas disponíveis, entretanto, temos falta de mão de obra qualificada. Estamos buscando junto às empresas parcerias para que possamos, a custo zero, qualificar mão de obra para que os pinheiralenses tenham condições de atender às exigências das vagas disponíveis atualmente nas empresas que estão se instalando em Pinheiral e das que são parceiras da nossa cidade”, adiantou o secretário.

O gerente geral de projetos corporativos da Carta Fabril, responsável pelos projetos de expansão industrial da companhia, Hudson Santos, falou sobre as possibilidades de apoio na oferta de qualificação de pessoal.

“Conversando com o prefeito e o secretário Júlio, em visita ao município na semana passada, identificamos uma oportunidade de fazer uma parceria para desenvolver pessoas em Pinheiral para trabalhar na nossa empresa, já que é o município mais próximo de Piraí. Colocamos em contato o secretário com a nossa pessoa de gestão e desenvolvimento de pessoas do RH e estamos começando esse trabalho com a visita de hoje”, disse.

A Carta Fabril é uma empresa de produtos de higiene pessoal, possui 710 colaboradores de toda região, desse total 79 são moradores de Pinheiral.