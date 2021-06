A Prefeitura de Volta Redonda abriu licitação visando a contratação de instituição financeira para fazer pagamento de vencimentos, proventos e aposentadorias dos funcionários públicos municipais. A expectativa é que sejam arrecadados, no mínimo, de R$ 27,5 milhões com a venda a folha de pagamento. Atualmente, o serviço é realizado por intermédio de crédito em conta corrente aberta em nome dos servidores na Caixa Econômica Federal. O contrato de prestação de serviços celebrado com a instituição financeira será encerrado em 28 de julho.

Pelo edital de licitação, a instituição terá que providenciar a pré-abertura da conta dos servidores municipais. Além disso, deverá fornecer gratuitamente um cartão de débito com até quatro saques por mês em caixa eletrônico, um talonário mensal com no mínimo dez folhas de cheques, isenção de tarifas em relação a abertura da conta.

Eventuais serviços ou produtos oferecidos pela vencedora do pregão, e não abrangidos pela gratuidade fixada serão de responsabilidade exclusiva do funcionário. Como contrapartida, a Prefeitura disponibilizará uma área de aproximadamente 160 m²,localizada no subsolo do Palácio 17 de Julho, para que a instituição vencedora instale seus serviços de atendimento.

De acordo com o termo de referência que consta no edital elaborado pelo gabinete de Estratégia Governamental, todas as despesas com a montagem, instalação e ajustes correrão sob responsabilidade do banco. Pelo edital, o novo acordo terá prazo estimado de 60 meses, contados a partir de sua assinatura pelas partes.