A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) confirmou, nesta terça-feira (dia 22), a presença da sexta variante da Covid-19 no Estado. Descoberta em Porto Real e Barra Mansa, trata-se de uma nova cepa da B.1.1.28, que se originou no início do ano no Amazonas. O caso ocorreu em abril, mas só foi divulgado agora.

Batizada de P.5, a variante já infectou seis pessoas, sendo cinco em Porto Real e uma em Barra Mansa. Outros 19 casos da P.5 foram encontrados no Estado de São Paulo. Até o momento, não é possível afirmar que se trata de uma mutação mais letal ou transmissível.

A Prefeitura de Porto Real informou, através de nota, que “os cuidados e medidas de prevenção continuam os mesmos independente da cepa ou linhagem do vírus”.