A Deputada Estadual e Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, Dani Monteiro (PSOL), cumpre agenda em Volta Redonda, nesta sexta-feira (dia 2). Na parte da manhã, às 9h, ela visita às ocupações Reflexo do Amanhã e Ocupação da Paz, que lutam por moradias para os desabrigados da cidade.

Às 11h, está previsto um encontro com o prefeito Neto, no Palácio 17 de Julho. Já na parte da tarde, a deputada conhecerá a sede do Deam de Volta Redonda e o 38º Batalhão de Polícia Militar. Encerrando a agenda, às 17h, a parlamentar visita o músico Julinho dos Palmares e conversa com artistas de rua, além de conversar com mães que perderam seus filhos em situações de violência. Foto: Ascom/Alerj