A possibilidade de um novo empreendimento imobiliário voltado a abrigar familiares dos metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anda agitando o chão de fábrica da empresa em Volta Redonda e as redes sociais. O assunto é tratado com objeção por uns e a esperança de moradia para milhares de trabalhadores.

Apesar da resistência da minoria, a verdade é que o projeto segue sendo costurado entre representantes da empresa e do Sindicato dos Metalúrgicos. Nesta semana, uma nova área foi apresentada como opção para a construção do conjunto residencial.

O terreno proposto pela CSN fica na Rodovia do Contorno, mais precisamente entre os condomínios Jardim Mariana e Alphaville. A primeira opção apresentada foi uma área próxima ao trevo de acesso ao conjunto habitacional Vila Rica. “Estamos analisando, pois a empresa agora nos indicou a possibilidade de outro local, na Rodovia do Contorno. Com isso teremos mais uma opção para poder discutir. O projeto está avançando e estamos muito empenhados para que saia do papel”, disse Silvio Campos, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos.

A escolha da área levará em consideração aspectos como a planilha de custo com infraestrutura (quanto mais plano menor o gasto com terraplanagem, por exemplo) e a facilidade de acesso para o trabalhador se deslocar, principalmente até à Usina Presidente Vargas e outros centros comerciais de Volta Redonda.

A informação de que Victória Steinbruch, de 29 anos, primogênita de Benjamin Steinbruch, é entusiasta por projetos na área imobiliária aumentou o otimismo dos representantes do Sindicato dos Metalúrgicos. Cotada para suceder o pai no comando do grupo, Victória chegou a ser responsável pelo patrimônio imobiliário da CSN.

Pesquisa

A participação efetiva dos metalúrgicos é outro ponto que anima o Sindicato. Até quinta-feira (dia 8), mais de 2.500 trabalhadores tinham respondido a pesquisa que busca traçar o perfil dos interessados na compra das unidades habitacionais. A procura acima do esperado levou a direção da entidade a prorrogar até 14 de julho o prazo para preenchimento do questionário. “Estamos atendendo a inúmeras solicitações dos trabalhadores, por isso decidimos prorrogar o prazo. No dia 14 vamos encerrar para poder apurar o resultado da pesquisa e dar andamento ao projeto”, explicou o presidente Silvio Campos.

A expectativa com a ampliação do prazo é que cinco mil trabalhadores participem da consulta. O levantamento é realizado por meio de uma plataforma online, que apura dados, como o valor mensal da renda familiar; preferência por apartamento ou casa; número de pessoas que irão residir; quantidade de banheiros, entre outros itens.

“A pesquisa serve para nos ajudar a ter uma visão geral da necessidade dos trabalhadores, bem como seus anseios e expectativas. Peço que todos os interessados preencham o mais rápido possível, sem deixar para última hora”, reforçou o sindicalista. O link para participação é o https://www.heapup.com.br/opinionboxV9Q9uPfpUY.