Um dos presentes de aniversário para Volta Redonda deve chegar com atraso. É que ainda faltam detalhes – mesmo que mínimos – para o anúncio da expansão do Sider Shopping. A obra, segundo apurou a Folha do Aço, deve começar até o mês de dezembro deste ano.

A confirmação do fim do contrato de locação do imóvel na Rua 14, na Vila Santa Cecília, que até hoje (dia 16) abriga uma loja da Rede Hortifruti, fez aumentar nos últimos dias os rumores de que o Sider finalmente terá um novo espaço, interligando os dois terrenos.

O valor da empreitada está em fase de ajustes. Para reduzir o valor global, a CSN tem papel fundamental, já que seu portfólio oferece produtos empregados na construção civil, como cimento e aço. A proposta de ampliação foi antecipada com exclusividade pela Folha do Aço na edição 445 (de 21 de dezembro de 2019).